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22 Kasım 2017 22:48

Başkent’te korkutan yangın

Ankara’da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Başkent’te korkutan yangın

22 Kasım 2017 22:48

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangında bir kişi dumandan etkilendi.


Yangın, saat 20.45 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akpınar Mahallesi 864. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri son anda gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla apartmanı tahliye etti.


Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu. Yangında evleri hasar gören vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binada maddi hasar meydana geldi.


Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.




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