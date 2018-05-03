Başkent’te korkutan yangın

Tüm binayı saran dumanlar, 2 kişinin zehirlenmesine neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fakülteler Mahallesi Yazgan Sokak’ta bir apartmanda Gülbahar T.’nin yaşadığı dairede elektrik aksamından yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yoğun dumana maruz kalarak uyanan ev sahibi, kendini can havliyle sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen Gülbahar T.’yi ambulansa alan sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundu. Alevleri söndürmek için işe koyulan itfaiye erleri, zamana karşı yarış başlattı.

Kısa sürede dumanın tüm apartmanı sarması nedeniyle vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı. Kendilerini balkonlara atan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasını bekledi. Yanan dairenin üst katında yaşayan ve astım hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın balkonunda zor anlar yaşadı. Merdiven yardımıyla kadının yanına çıkan ekipler, sakinleştirmek için telkinlerde bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye erlerince dumanların arasından kurtarılan yanan dairenin üst katındaki kişi de sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.