Başkent’te korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Caddesi Üzerinde bulunan Çınar Apartmanı’nın kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle tüm apartmanı duman bulutu sardı. Zehirlenme tehlikesi atlatan vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri, adrese sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol atına alırken, dumandan etkilenen vatandaşlara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.