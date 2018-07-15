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15 Temmuz 2018 18:11

Başkent’te korkutan yangın

Ankara’da kablo ve trafo deposunda yangın çıktı.

Başkent’te korkutan yangın

15 Temmuz 2018 18:11

Yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye erinin 2 saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alındı.


Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi civarında bulunan özel bir elektrik şirketine ait kablo ve trafo deposunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çok sayıda yanıcı maddenin olduğu depoda kimsenin olmaması ve bekçinin o sırada ters tarafta olması olası bir faciayı önledi. Yangını ilk gören bekçi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.



Yaklaşık 50 kişilik itfaiye eri müdahale etti


Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin başlattığı hummalı çalışma sonucu içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. İtfaiye erleri daha sonra yangına müdahale etmeye başladı. Depoda çok sayıda yanıcı maddenin bulunması ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bu sebepten dolayı olay yerine çok sayıda destek itfaiye aracı istendi. Yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye erinin uzun uğraşları sonucu 2 saat sonra kontrol altına alındı.


Yangını gören vatandaşlar, olayın meydana geldiği alanın kablo deposu olduğunu söyledi. Ayrıca yangının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirten vatandaşlar, herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını söylediler. Soğutma çalışması devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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