Başkent’te LYS heyecanı

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Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu bugün sona eriyor. Üniversite adaylarının ter dökeceği son sınav olan LYS-3 edebiyat-coğrafya oturumu başladı. Adaylar, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Üst araması ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından öğrenciler sınıflara alınmaya başlandı. Sınav görevlileri saat 09.45 itibari ile giriş kapılarını kapattı. Adayların sınıflara alınmasının ardından veliler için de dışarıdaki zorlu bekleyiş başladı. Bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarının başarılı bir sınav geçirmesi için dua etti.