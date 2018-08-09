Başkent’te metro çalışanlarına hizmet içi eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, raylı sistemlerde çalışan temizlik hizmetleri personeline yönelik düzenlenen eğitimde acil ve riskli durumlara karşı emniyetli çalışma koşullarını anlatıyor. Ankara Metrosu İşletme Müdürlüğü uzmanları tarafından 25’er kişilik gruplar halinde 520 personele verilen teorik ve pratik eğitimlerde, günde 400 binin üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği metronun temiz tutulması başta olmak üzere bakım ve onarım esnasında çalışanların ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atmadan nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, sistemin işlevselliğini bozmadan riskleri en aza indirerek emniyetli ortamda çalışılma koşulları anlatılıyor. Eğitimlerde çalışanların ve yolcuların karşılaşabileceği iki büyük tehlikenin tren hareketi ve raylardaki enerji olduğu ifade ediliyor.

Acil durum senaryoları oluşturuluyor

Metro İşletme Müdürü M. Emre Cansev, eğitimlerin amacının sistemin işlevselliğini bozmadan personelin kendi hayatını tehlikeye atmayacak şekilde emniyetli çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirterek, temizlik personelinin bilgi ve becerilerini artırarak özellikle hayati risk taşıyan durumlarda uygulama pratikliği kazandıran acil durum senaryoları oluşturduklarını söyledi. Temizlik çalışmaları esnasında sisteme zarar vermeyecek prosedürleri içeren bilgilerin anlatıldığına da dikkat çeken Cansev, “Metro çalışır durumdayken temizlik personelinin 3’üncü ray kısmına yaklaşmadan temizleme yapması gerekiyor. Buna yönelik ciddi güvenlik tedbirleri alınmasına özen gösteriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında temel eğitimin içinde oryantasyon eğitimi veriyoruz” dedi.

Temel kavramların tanımı, genel kurallar, telsiz iletişim kuralları, işaretler, ana hat ve depo sahasına giriş kurallarına önem verdiklerini ifade eden Cansev, personele makas çalıştırma kuralları, cer gücü ve tren işletme kurallarının da anlatıldığının da altını çizdi.

Temel eğitim programına katılan temizlik personeli Mehmet Olgaç ise, acil durum gerektiren olaylar esnasında nasıl bir yol izleneceği konusunda verilen eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, “Her geçen gün daha bilinçli oluyoruz ve bu sayede olaylara daha rahat müdahale edebiliyoruz” dedi.