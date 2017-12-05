Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 08:28

Başkent’te orduevi nizamiyesinde nöbetçi asker intihar etti

Ankara’da Tandoğan Orduevi’nin nizamiyesinde nöbet tutan bir asker intihar etti.

Başkent’te orduevi nizamiyesinde nöbetçi asker intihar etti

05 Aralık 2017 08:28


Olay, Çankaya ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Tandoğan Orduevi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; saat 05.00 sıralarında Orduevi’nin nizamiyesinden tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine harekete geçen askeri yetkililer, nizamiyede nöbet tutan Er Umut Y.’nin yerde hareketsiz yattığını gördü.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede askerin başına isabet eden kurşunun etkisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Nizamiyeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, civardaki delilleri topladı. Er Umut Y.’nin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.


Olay hakkında soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç