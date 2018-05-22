Başkent’te örnek nesiller yetişiyor

Dr. Feza Gürsey’den alan bilim merkezi, Başkent’te her gün yüzlerce çocuğu bilimle tanıştırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Feza Gürsey Bilim Merkezi”, sunduğu keyifli öğrenme ortamıyla minik ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

Merak duygusu gelişiyor

1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin bilim eğitimini desteklemek amacıyla açtığı Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocuklardaki merak duygusunu tetikleyerek minik ziyaretçilerine, eğlenirken öğrenme ayrıcalığı da sunuyor.

Çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırarak, içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren merkez şimdi de sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

STK’lara ücretsiz giriş

Merkez, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Şehit ve Gaziler Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla meraklı miniklere kapılarını ücretsiz açıyor.

Bilim atölyelerinde deneylere de katılan çocuklar; enerjinin dönüşümü, yer çekimi, elektriğin yaşamımıza etkisi, yıldırımın oluşumu gibi günlük hayatta karşılaşılan durumları bilim-kurgu filmlerini aratmayan bir ortamda adeta bilim yolculuğuna çıkarak öğreniyor.

Uygulamalı ve interaktif anlatımla bilim gösterilerini izleyen çocuklar, dinozor sergisi başta olmak üzere 60’ın üzerinde etkinliğe de dahil olarak dolu dolu bir gün geçirme fırsatı buluyor.

Uzmanlar eşliğinde öğreniyorlar

Bilim Merkezi’ndeki uzman hocaların eşliğinde bilim yolculuğuna çıkan çocuklara merak bilincini aşılamaya çalıştıklarını belirten ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, “Merkeze gelip de bilime merak duymamak imkansız. Bugün burayı gezerken, görerek, duyarak, dokunarak öğrenen çocuklarımız belki de geleceğin bilim adamları olacak” dedi.

Merkezin sunduğu ayrıcalıklardan tüm çocukların faydalanması için bu hizmeti devam ettireceklerini vurgulayan Kaya, “Şehit ve gazilerimizin çocukları başta olmak üzere STK’lar aracılığıyla merkezimize başvuran maddi durumu yetersiz çocuklarımızı da gruplar halinde ağırlamaya başladık" diye konuştu.

Çocuklara merkezde ayrıca TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Meraklı Minik” ile “Bilim, Teknik ve Bilim Çocuk Dergileri”, bilim posterleri ve kağıt maketler hediye ediliyor.