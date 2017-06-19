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19 Haziran 2017 16:19

Başkent’te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent’te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

19 Haziran 2017 16:19

Bazı alt geçit, metro ve mağazaları su bastı.


Başkent’te sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak yağışın etkili olduğu yüksek kesimlerdeki alt geçit, metro ve bazı mağazaları su bastı. Göle dönen alt geçitlere dolan sular vidanjörler yardımıyla boşaltılırken, mağaza ve lokantalara dolan sel suları maddi hasara neden oldu. Dükkanlarını basan yağmur sularını kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışan esnaf, bayram öncesi meydana gelen bu olaydan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Göle dönen yollarda araç trafiğinde yavaşlamalar meydana geldi.




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