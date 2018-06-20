katındaki balkona çıktı. Korkudan balkondaki bacaya giren kedi itfaiye erleri ve sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, kedisini kurtarmaya çalışırken defalarca tırmalanan sahibi hastaneye gitti.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nermin Özlü, Bombay cinsi olan Toli isimli kedisiyle birlikte Fethiye Sokak’ta yürürken kedi bir anda kaçarak 2 katlı bir binanın 2. katındaki balkona çıktı. Kedisini kurtarmak için binaya giren Özlü, evin mühürlü olduğunu gördü. Bunun üzerine Özlü, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine intikal ettikten sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri kediyi kurtarmak için hazırlık yaparken, mahalleli ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaşlar, çalışmaları sosyal medyadan canlı yayın yaparak paylaştı. İtfaiye erleri, kedinin sahibi Nermin Özlü ile birlikte merdivenle 2. katta bulunan balkona çıktı. Kedinin balkonda olmadığını gören itfaiye eri, kedinin korkudan balkondaki bacaya kaçtığını fark etti. İtfaiye ekipleri bunun üzerine çatısına çıkıp, halat yardımıyla bacaya girme kararı aldı. Ekipler çatıdan bacaya gireceği esnada itfaiye eriyle birlikte balkonda duran Nermin Özlü, bacaya uzanarak kediyi çıkardı. Kedi korkuyla sahibini defalarca tırmaladı. Kedinin tırmıklarıyla çığlık atan Özlü, itfaiye eri ile birlikte kediyi güçlükle kafese koyup balkondan merdivenin yardımıyla indi. Aşağı inen Nermin Özlü’nün elinin kanlar içinde olduğu görüldü. Kediyi kontrol altına alan Özlü, daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.