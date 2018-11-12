Başkent'te ‘sahte rapor' operasyonu: 27 gözaltı

Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu hazırlayan 2 farklı örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 1'i doktor, 8 hastane çalışanı ve örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, bazı kamu hastanelerinde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu düzenleyen 2 örgüt tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda 2 örgütün birbiriyle bağlantılı olduğu ama ayrı ayrı hareket ettikleri belirlendi.

Sahte rapor için sahte hasta kullandılar

Ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalar neticesinde, örgüt elebaşı ve üyelerinin hastane çalışanı gibi her sabah düzenli olarak kamu hastanelerine gittikleri ve irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla sahte rapor temin ettikleri tespit edildi. Ayrıca, bağlantılı olan örgütlerin kamu hastanelerinin her biri için ayrı ayrı organizasyon kurduğunu ve hastanelerde çalışan personel aracılığıyla bazı doktorların e-Devlet şifresini kullandığını, ‘özürlülük derecesi' yetmediği halde rapor almak isteyen kişilerin yerine sahte hastalar kullanarak işlem yaptırdıklarını saptadı. Ayrıca örgütün, emekli olmak için kendilerine başvuruda bulunan kişilere “joker” adını verdikleri öğrenildi.

1'i doktor 8 hastane personeli olmak üzere toplam 27 gözaltı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, hasta başına 9 bin ile 20 bin TL arasında değişen bedeller alan örgütlerin, 73 sahte engelli raporu düzenlediği ve devleti bu yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Mali Şube ekipleri, elde edilen tüm deliller doğrultusunda Savcılıktan alınan izinle operasyonun düğmesine bastı. Düzenlenen operasyonda sahte rapor verdiği tespit edilen A. K. isimli doktor, 8 hastane çalışanı ve 2 örgütün liderleri M. G., A. Ö., F. Y., Ş. B. ve B. Y.'nin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı çıkartılan 3 kişinin de gözaltına alınması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.