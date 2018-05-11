Başkentte şehit ve gazi çocuklarına Ankara Turu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Kalkınma Derneği (UKAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Ünye Belediyesi işbirliği ile başlatılan "Vatan Evlatlarına Vefa" projesi kapsamında, Ankara’ya gelen şehit ve gazi çocuklarına şehir turu düzenledi.

Büyükşehire ait EGO otobüsleriyle rehberler eşliğinde, Başkent Ankara’yı daha yakından tanıma fırsatı bulan şehit ve gazi çocuklarının ilk durağı, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak da bilinen 1. Meclis oldu. Müzeyi büyük bir ilgiyle gezen 45 çocuk daha sonra Cumhuriyet Müzesi olarak da bilinen 2. Meclis’i de ziyaret etti. Batman, Şırnak, Muş, Van ve Ordu’dan gelen 10-18 yaş arasındaki şehit ve gazi çocuklarının Ankara’yı yakından görebilme ve tanıyabilmelerine imkan sağlayan şehir turu, Başkent’in önemli noktalarından biri olan Ankara Kalesi ile devam etti.

Birçok gazi ve şehit çocuğu hayatında ilk kez gördüğü Ankara Kalesi hakkında rehberlerden detaylı bilgi alırken, bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankapark’ta keyifli vakit geçirdiler

Ankara şehir turunda çocukların iple çektiği yerlerden birisi de dev oyuncak maketlerinin, oyun grupların ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan Roller Coaster gibi devasa yapıların yer aldığı Ankapark oldu.

Başkent ziyaretleri sırasında oyuncaklarla oynama fırsatı da bulan gazi ve şehit ailelerinin çocukları gönüllerince eğlenerek, keyifli bir gün geçirdi. Şehir turuna katılan çocuklardan biri olan ve Şırnak’tan gelen 16 yaşındaki Deniz Göktaş, "Gezdiğimiz yerler hakkında az da olsa bilgimiz vardı ama görsel olarak öğrenme fırsatımız olduğu için o bilgiler daha çok pekişti. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu projenin devamının olmasını isteriz" dedi.

Ankara’nın önemli noktalarına gerçekleştirilen şehir turunda heyecanını gizlemeyenlerden biri de 11 yaşındaki Yasin Çetin oldu. Çetin, "Özellikle Ankapark’ı çok beğendim. Televizyonlarda görmüştüm ama bu kadar büyük ve eğlenceli olacağını tahmin etmiyordum. Arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli bir gün geçirdik, bitmesini hiç istemiyorum" diye konuştu.

"Vatan Evlatlarına Vefa" adlı projenin Ankara ayağında gerçekleşen şehir turundan sonra Türkiye genelinde de 5 ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Proje sonunda tüm çocukların anıları hikayeleştirilerek, kitap haline getirilecek.