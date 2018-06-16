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16 Haziran 2018 15:13

Başkent’te sıcak dakikalar

Ankara’da iddiaya göre uzun süredir çocuğunu göremeyen bir kişi, oğlunu görebilmek için kafasına silah dayadı.

Başkent’te sıcak dakikalar

16 Haziran 2018 15:13

Kafasına silah dayayan vatandaşı müzakereci polis memuru uzun uğraşlar sonucu ikna etti ve baba oğluna sarıldı.


Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, küçük yaştaki çocuğunu görebilmek için 2 gün üst üste boşandığı eski eşinin 823 Sokak’taki evine geldi. Bir türlü çocuğunu göremeyen şahıs, bugün öğle saatlerinde silahıyla birlikte tekrar eski eşinin evine geldi. Evde kimseyi bulamayınca, elindeki silahla apartmanın önüne indi ve silahı başına dayadı. Başına silah dayayan vatandaşı gören mahalleli durumu hemen polise bildirdi.



Sokakla kesişen tüm giriş çıkışlar kapatıldı


Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis intikal etti. Ekipler sokağa çıkan tüm giriş çıkışları kapattıktan sonra olası bir tehlikeye karşılık durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ekipler başına silah dayayan vatandaşı ikna edebilmek için çalışmalara başladı. Bir türlü ikna olamayan şahıs, oğlunu görmek istediğini söyledi.



Baba oğluna sarıldı


Daha sonra olay yerine müzakereci polis memuru geldi. Müzakereci polis, sandalyeye oturarak elinde silah bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Müzakereci uzun uğraşlar sonucu başına silah dayayan vatandaşı ikna etti. O sırada olay yerine elinde silah olan kişinin aile büyükleri intikal etti. Ayrıca silaha el konulduktan sonra şahsın çocuğu da olay yerine getirildi ve babaya verildi. Kafasına silah dayayan baba, çocuğuyla birlikte polis arabasına bindirilerek emniyete götürüldü.



“Kafasına silah dayadı”


Olayı gören vatandaşlar, şahsın çocuğuna hem hediye vermek hem de görebilmek için iki gündür bu binaya geldiğini ama bir türlü çocuğunu göremediğini belirterek, “Bugünde silahla buraya geldi ve kafasına silah dayadı” dedi.


Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.




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