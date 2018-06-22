Başkent’te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kavgada hayatını kaybeden kişinin ‘Uzun Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Çınar’ın yeğeni Yücel Çınar olduğu ortaya çıktı.

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Ankara yolu mevkisinde iki grup arasında kavga çıktı. Gruptaki bazı kişiler silahlarını çekerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda ‘Uzun Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Çınar’ın oğlu ile birlikte 2 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Haymana Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ahmet Çınar, yaralanan oğlu Ersin Çınar’ı ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Ziyaret sırasında hastanede tekrar kavga çıktı. Hastanenin önünde çıkan kavgada da silahlar çekildi ve ’Uzun Ahmet’in yeğenleri Yücel Çınar ve Murat Çınar yaralandı. Yaralılardan Yücel Çınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ersin Çınar, Latif A. ve Hasan A. Ankara’daki diğer hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili Fatih S. ve Emrah S.’nin arandığı öğrenilirken, Ersin Çınar, Latif A. ve Hasan A. tedavilerinin ardından tutuklandı.

Olayların büyümesi ihtimaline karşı Haymana’ya çok sayıda çevik kuvvet polisi, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araç sevk edildi.

Uzun Ahmet’in yeğeni toprağa verildi

Hastanede öldürülen Yücel Çınar’ın cenazesi, bugün Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Haymana’da cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Haymana Şehir Mezarlığı’na defnedildi.