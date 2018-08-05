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05 Ağustos 2018 16:18

Başkent’te silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Başkent’te silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

05 Ağustos 2018 16:18


Olay, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Durutlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga bir anda alevlenince, ismi belirlenemeyen bazı şahıslar havaya ateş açmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya dahil olmasıyla kavga sakinleştirildi ve 2 grup olaysız şekilde dağıldı. Bugün tekrar aynı alanda karşılaşan 2 grup tekrar tartışmaya başladı. Kavga tekrar alevlenince, ismi belirlenemeyen bazı şahıslar tekrardan silahlarını çıkartarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ahmet Kılınç (50), E.K., H.K., H.K., İ.K. ve S.Ö. yaralandı. Çevredeki esnaf, yere yığılan yaralıları görünce durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.



Başından ve göğsünden vurularak öldürüldü


Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kafasından ve göğsünden yaralanan Ahmet Kılınç’ın öldüğünü tespit ederken, diğer yaralıları tedavileri yapılmak üzere Haymana Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek durumu, Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi. Ekipler olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplarken, Ahmet Kılınç’ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.




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