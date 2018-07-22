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22 Temmuz 2018 20:06

Başkent’te silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Başkent’te silahlı kavga: 4 yaralı

22 Temmuz 2018 20:06

Kavga anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Bulvarı’nda bulunan bir kafenin önünden geçen iki şahıs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafe içerisine girerek sahibi V.Ş. ile tartışmaya başladı. Kavga bir anda alevlenince kafeye giren 2 şahıs tehditler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Kafe sahibinin durumu oğullarına bildirmesi üzerine Ü.Ş. ve A.Ş. isimli şahıslar kafeye gelerek beklemeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra şahıslar bu sefer 4 kişi olarak kafeye geldi. Ellerindeki silahlarla kafeye gelen şahıslar, sağa sola ateş etmeye başladı. Bunun üzerine kafe sahibi ve oğulları yanlarındaki silahlarla karşılık verdi. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu silahlı kavga sonucu, M.Ö., Y.Ö., K.Ö. ve O.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayışa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.


Çok sayıda gözaltı


Polis kaçan şahısları yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu, kaçan şahıslar olayın yaşandığı alanın 2 sokak ötesinde ekipler tarafından yakalandı. Kafe sahibi V.Ş. ile oğulları şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.




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