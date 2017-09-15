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15 Eylül 2017 06:22

Başkent’te silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’da caddede yürürken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Başkent’te silahlı saldırı: 1 yaralı

15 Eylül 2017 06:22


Olay, saat 05.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yürüyen Sezer D. (37) Maltepe metro durağının önünde plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sezer D., bacağına isabet eden kurşunun etkisiyle yere düşerken saldırganlar da olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.


Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sora bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Sezer D. daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, çevreyi didik didik aradı.


Olay hakkında inceleme başlatıldı.




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