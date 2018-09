Başkent'te silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara'da alacak verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kemal Caddesi üzerinde plakası henüz belirlenemeyen otomobili ile seyir halinde olan S. G., cadde üzerinde bulunan bir market önünde husumetli olduğu C. Y.'yi gördü. S. G. yanındaki silahı çıkartarak, C. Y. ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucu, C. Y. yere yığılırken, o sırada marketten alışveriş yapan kimliği henüz belirlenemeyen anne ve kızı da yaralandı. Öte yandan açılan kurşunlardan biri, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile isabet etti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Yaralıları gören çevre esnafı, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı C. Y. ile birlikte anne kızı tedavileri yapılmak üzere en yakın hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri de çevre güvenliği alarak, durumu Olay Yeri İncelme Birimi'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden inceleme birimleri, olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına aldı.

Olay yerinde kaçan saldırgan S. G.'nin yakalanması için, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

“Yoldan geçerken arabama kurşun isabet etti”

Aracına kurşun isabet eden vatandaş, “Ben buradan geçerken biranda ses duydum. Sağa çekip arabadan indim. Bakınca kurşunun isabet ettiğini gördüm. Olayın yaşandığı yere geldiğimde de 3 kişinin yaralı olduğunu gördüm. Yaralılardan 2'si kadındı” dedi.