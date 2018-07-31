Başkent’te su kesintisi

Su kesintisinin, 1 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00’da başlayarak 2 Ağustos Perşembe günü saat 07.00’a kadar devam edeceği bilgisini paylaşan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu süre içinde vatandaşların mağdur olmaması için uyarıyı dikkate almalarını istedi.

Su kesintisinden bazı mahalleler etkilenecek

Yapım çalışması tamamlanan yeni içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesi Taşpınar, Tulumtaş, İncek ve Koparan mahalleleri hariç diğer tüm mahalleler su kesintisinden etkilenecek.

İçme suyu bağlantı çalışmaları boyunca 24 saatlik imalat süresine ek olarak betonlama çalışmaları da devam edecek. ASKİ tarafından bu süre içinde ayrıca boşalan boruların dolmasının zaman alacağı ve kesintiye ilave yüksek katlı binaların su alma süresinin 12 saate kadar çıkabileceği kaydedildi.