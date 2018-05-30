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30 Mayıs 2018 09:20

Başkent’te suç örgütüne dev operasyon: 36 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Sezginler Aşireti” olarak bilinen örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt lideri Göksel Sezgin ile birlikte 36 kişi gözaltına alındı.

Başkent’te suç örgütüne dev operasyon: 36 gözaltı

30 Mayıs 2018 09:20


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Sezginler Aşireti olarak bilinen örgüte mensup 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yağma, kumar oynatma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, ruhsatsız silah bulundurma ve silahlı suç örgütüme üye olma suçlarından aranan şahıslardan 36’sı şafak vakti polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.


Yakalanan şahıslar arasında örgüt lideri Göksel Sezgin’in de yer aldığı belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında örgüt ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 1 zabıta memuru, 2 polis memuru, 1 nüfus müdürlüğü görevlisi ile 1 jandarma astsubayın bulunduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilmişti.




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