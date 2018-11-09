Başkentte suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Ankara'da Keçiören Sanatoryum Hastanesinde gerçekleştirilen ihale sırasında bahçede bekleyen bir kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheli, şafak vakti operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım'da Keçiören Sanatoryum Hastanesinin bahçesinde hizmet alım ihalesine katılmak için bekleyen H.T., kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla saldırıya uğradı. Açılan ateşler sonucu H. T. yaralandı. H. T. olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, bir kişinin olay yerinden uzaklaştığı araçtan bir süre sonra inerek yaya olarak kaçmaya devam ettiğini belirledi. Ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla bölgedeki MOBESE'ler ile güvenlik kameralarına ait görüntüler incelemeye alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip tarafından taranan görüntülerden şüphelinin Uğur A. olduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilen zanlının kalabileceği adresleri de bir bir belirleyen ekipler, çalışmaları derinleştirdi. Hummalı çalışmalar neticesinde, Uğur A'nın organize suç örgütünden talimat aldığı saptandı. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, elebaşlarının cinayet suçundan cezaevinde bulunan örgütün bağlantı ve irtibatlarını çözdü. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Uğur A.'nın da aralarında bulunduğu suç örgütü üyesi 11 kişi gözaltına alındı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramada bir tabanca ve değişik çapta çok sayıda fişek ile uyuşturucu ele geçirildi. İncelemede organize suç örgütü üyelerinin Ankara genelinde yağma, kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma ve satma ile tehdit suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirlendi.