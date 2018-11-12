Başkent'te süren yol çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir tarafında sürdürdüğü yol ve kavşak çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce yolları bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir tarafında sürdürdüğü yol ve kavşak çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Başkent trafiğine nefes aldıran üç önemli kavşak projesi olan Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom kavşaklarını okullar açılmadan tamamlayarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Teknokent Kavşağı'nı da kısa sürede trafiğe açtı.

"Her çalışmamızı ivedi bir şekilde bitirip hizmete sokma noktasında özverili ve itinalı bir çalışma yürütüyoruz"

"Bilkent Şehir Hastanesi'ne rahat ulaşımı sağlayacak olan ODTÜ Teknokent kavşağına direkt bağlantı sağlayacak Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişinden başlayan yeni bulvar ve kavşak inşaatının da yüzde 40'ı tamamlandı" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Eskişehir yönünde giden araçların da herhangi bir trafik yoğunluğuyla karşılaşmadan Eskişehir yoluna alternatif bir güzergahla Mahall Ankara önünden Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşımını sağlayacak yeni üst geçit çalışmalarının yüzde 45'i de tamamlanırken, ekipler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Yeni kavşak ve yol çalışmalarını sık sık yerinde denetleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkent genelinde süren yol ve kavşak çalışmalarıyla trafikteki yoğunluğun alternatif yollarla her geçen biraz daha rahatlayacağını kaydederek, "Başkentlilere söz verdiğimiz tarihlerde, söz verdiğimiz şekilde, söz verdiğimiz yerlerde yol ve kavşak çalışmalarını bir bir tamamlıyoruz. Her çalışmamızı ivedi bir şekilde bitirip hizmete sokma noktasında özverili ve itinalı bir çalışma yürütüyoruz. Akköprü, Samsun Yolu Telekom önü ve Kepekli kavşaklarını bitirmiştik. Şimdi bunlara ODTÜ Teknokent Kavşağı'nı da eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce yolları bitirmeyi hedefliyoruz"

Çok kanallı yol çalışması sayesinde Şehir Hastanesi'ne Başkent'in dört bir tarafından rahat ulaşım sağlanacağına dikkati çeken Başkan Tuna, ODTÜ Teknokent Kavşağı'ndan başlayan ve birçok noktaya bağlanan 33 kilometrelik yol boyunca tüneller, katlı köprülü kavşaklar, menfezler, köprüler ve U dönüşlerinin yer aldığını söyledi. Bağlantılarla birlikte 29 köprü ve kavşağın yer alacağı şehir hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının etap etap tamamlanacağı bilgisini veren Tuna, "Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının maliyeti 800 milyon lirayı bulacak. Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce yolları bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hastanenin açılmasıyla günlük 100 bin kişi ve 30 bine yakın aracın buraya gelmesi hesaplanıyor. Bu yükü kaldıracak çok kanallı yol projemizin çalışmalarına son sürat devam ediyoruz. Önceden şehir hastanesine ulaşım sadece Eskişehir Yolu'ndan yapılabiliyordu. Kavşak ve yol çalışmamız bir bir tamamlandıkça, trafikte de büyük bir rahatlama sağlanacak. Hastaneye ve hastanenin bulunduğu bölgeye ulaşım birçok kanaldan yapılabiliyor, yeni yollarla daha da artacak. Böylece Eskişehir Yolu trafiğinin yükü azalacak. Bölge trafiği şimdiden büyük ölçüde rahatladı. Bilkent Üniversitesi'ne, ODTÜ Teknokent'e yol çalışmaları süren Angora Bulvarı'na (Hacettepe Beytepe Kampus Girişi) en önemlisi de Eskişehir Yolu trafiğine büyük rahatlık kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Tuna, Şehir Hastanesi'nin güneyindeki Angora Bulvarı'ndan hastaneye doğru, 3 gidiş-3 gelişlik yol açımının sürdüğünü ve bu yolun 2 köprüyle beraber Bilkent Şehir Hastanesi bölgesine kadar devam edeceğini kaydederek, bu yolun özellikle Çayyolu, Ümitköy, Eskişehir Yolu veya çevre yollarından gelecek vatandaşların hastaneler bölgesine ulaşmasını sağlayacak bir yol olacağının altını çizdi.

Hacettepe Üniversitesi önünde yapımı süren kavşağın, Angora Bulvarı'ndan gelip, Eskişehir Yolu istikametine ard germe köprü olarak 2 şerit olarak tasarlandığını ve Angora Bulvarı'ndan Eskişehir Yolu'na kesintisiz bir şekilde bağlanacağını da vurgulayan Tuna, "Ard germe köprünün altından ikinci bir köprü daha yapıyoruz. Burası da Angora Bulvarı'ndan Şehir Hastanesi'ne prefabrik kirişli köprü ile 3 gidiş ve 3 geliş olarak planlandı" dedi.

"Bugüne kadar temel altı 132 adet 120 santimetre çapında kazık yapıldı"

Kampüs önündeki kavşak ve yol çalışmalarının hızlı şekilde ilerlediğinin altını çizen Başkan Tuna, çalışmaların ayrıntılarını paylaşarak, "Prefabrik kirişli köprünün altında döner kavşak ve U dönüşleri yer alıyor. Bu döner kavşaktan istenilen yönlere rahatlıkla ulaşım sağlanacak. U dönüşleri ise hem Angora Bulvarı'ndan gelip tekrar Angora Bulvarı'na hem de Şehir Hastanesi yönünden gelip tekrar Şehir Hastanesi yönüne gitmek isteyen sürücüler için tasarlandı. Bugüne kadar temel altı 132 adet 120 sanimetre çapında kazık yapıldı. Angora Bulvarı istikametinde giriş kısmının toprakarmeprekast, şerit ve dolgu imalatları tamamlandı. Çıkış kısmı Eskişehir Yolu tarafında toprakarme, şerit ve dolgu imalatları devam ediyor. Ard germe köprünün 2 adet kenar ayağı, 6 adet elevasyon (kolon) ve 2 adet başlık kirişi imalatları tamamlandı ve 4 aşamada dökülmesi planlanan ard germe döşemenin Angora Bulvarı tarafından 1. kısım ve 2. kısım dökülmüş olup, germe işlemleri tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Eskişehir Yolu Mahall Ankara önünde yapımına başlanan ve tüm hızıyla devam eden ard germe köprüsünün ilk aşamasının tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiği ifade eden Tuna, merkez yön iskele sökümüyle birlikte trafiğin merkez yöne doğru eski halinde devam edeceği bilgisini verdi.

Alternatif yollarla Şehir Hastanesi'ne ulaşımın kolaylaşacağına dikkat çeken Tuna şöyle devam etti:

"Bilkent'te yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi'nin merkez istikametinden girişi kolaylaştırmak, aynı zamanda Bilkent Köprüsü ve Hacettepe Köprüsü'nün yükünü azaltmak için yapımını gerçekleştirdiğimiz bu köprü 2 şerit giriş ile yükselen ve devam eden bir nevi U dönüşü gibi olacak. Eskişehir yönünde seyreden araçlar bu köprüye girerek, yolun merkez istikametinde yer alan Danıştay ve Tarım Bakanlığı arasında bulunan yola bağlanabilecekler."

Tuna, yapılan yeni yolların sadece bugün için değil gelecekte kullanılacak ve daha uzun yıllar Başkent trafiğini rahatlatacak nitelikte olduğunu kaydederek, çok kollu bu projenin Başkent genelinde bir trafik rahatlaması sağlayacağını da kaydetti.