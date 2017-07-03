Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 07:32

Başkent’te taksici kavgası kanlı bitti

Ankara’da aralarında husumet bululan taksicilerin arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin silahına sarılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Başkent’te taksici kavgası kanlı bitti

03 Temmuz 2017 07:32


Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) önündeki durakta taksicilik yapan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdullah K. ile G.Ş., AŞTİ önünde tartışmaya başladı. Şiddetlenerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda silahına sarılan G.Ş., Abdullah K.’nın üzerine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Abdullah K., kanlar içinde yerde kalırken, G.Ş. de 06 T 5948 plakalı aracına binerek olay yerinden kaçtı.


Silah seslerinin duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Abdullah K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, meraklı kalabalığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Olaydan haberdar olarak gelen Abdullah K.’nın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delilleri topladı. Polis ekipleri, kaçan şahısın yakalanması için alarma geçti.


Olay hakkında soruşturma başlatıldı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:18
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!