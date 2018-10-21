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Başkent'te tarihi eser operasyonu

Başkent’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, değişik dönemlere ait insan başı figürlü heykel, testi, kulplu fincan, oval biçimde ortaları açılmış gri renkli taş, yuvarlak şekilde ortası delik gri renkli taş ve prizma şeklinde bir parça ele geçirdi. Polis, yapılan araştırmalar neticesinde olayla ilgili D.Y. ve M.U.'yu gözaltına aldı.

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