Başkent'te tarım destekleri çeşitleniyor

Başkentli çiftçilere arılı kovan ve tohum desteğinden sonra şimdi de “tarım makineleri ve ekipmanları” desteği sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın “Başkent çiftçisine verilecek destekler çeşitlendirilsin” talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, birbirinden farklı destekleri buluşturduğu çiftçinin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sebze fidesi ve tohumu, arılı kovan ile yem bitkisi tohumu desteğinin ardından bu kez çiftçinin kullanabilmesi için tarım makinesi ve ekipmanı desteği vermeye başladı. Başkent'te tarımın geliştirilmesi, zamandan ve iş gücünden tasarruf edilmesi, tarımda verimin artırılması amacıyla ilçelere tarım makinesi ve ekipman desteği sağlanıyor. Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, ilçe belediyeleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odaları aracılığıyla çiftçilere tarım makineleri ve ekipmanlarını ücretsiz olarak tahsis ediyor.

Dağıtımına başlanan tarım makineleri ve ekipmanların tanıtım törenine Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ile İlçe Ziraat Odaları başkanları katıldı. “Tarımın da başkenti Ankara sloganıyla yola çıktık” diyen Eraslanoğlu, “Bu sloganla yola çıkarken talimatlarını ve desteklerini bizden esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür ederiz. 109 adet tarım makinesini ilçe ziraat odaları ile birlikte koordine ederek çiftçimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ise, “Başkentimiz hayvan varlığıyla, tarımsal üretim değeriyle ülkemiz genelinde tarımda da adından söz ettiren bir şehir konumuna gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından verilen desteklere ilave olarak tamamlayıcı destek noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçiye çok önemli destekler sağlıyor” diye konuştu.

Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez de Ankara Büyükşehir Belediyesinin vereceği tarım makinesi ve ekipmanı desteği nedeniyle Başkan Tuna'ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili kuruluşlara tahsis edilerek hem tarımda kaliteyi ve verimi artıracak hem de çiftçiye ekonomik yönden önemli bir destek sağlayacak 109 adet tarım makine ve ekipmanları şöyle:

"Katı gübre dağıtma römorku, taş toplama makinesi, silaj paketleme, mısır biçme makinesi, mısır dikme, taş sıralama makinesi, jeneratör, yüksek basınç koyun yıkama makinesi, traktör, traktör römorku."