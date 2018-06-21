Başkent’te terörle mücadele gazisine çirkin saldırı

Alınan bilgilere göre, Mamak’ta Kazım Orbay Mahallesi 339. Sokak’ta bakkal dükkanı işleten terörle mücadele gazisi Rıza Özğan (42) ve kardeşi Cumhur Özğan (32), 16 Haziran Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında dükkanlarına gelen baba-oğul Muzaffer A. ve Yusuf A.’nın 52 TL’lik hesaba itiraz etmesi üzerine şahıslarla münakaşaya girdi. Tutarı defalarca hesapladığı halde yine aynı sonucun çıktığını ama müşterileri bir türlü ikna edemediğini belirten Cumhur Özğan, şahısların tehditler savurmaya başladığını söyledi. Tartışmanın büyümesi ile taraflar arasında arbede yaşandı. Ağabeyi Rıza’nın olayı sonlandırmak için müdahale etmeye kalkıştığı anda müşterilerin yakınlarının da kavgaya müdahil olduğunu söyleyen Cumhur Özğan, yaklaşık 10 kişi tarafından ölesiye darp edildiklerini ifade etti.

Saldırgan şahıstan kurtulmaya çalışırken sokaktan gelen 3 yabancının daha olaya müdahil olduğunu aktaran Özğan, “Onu savuşturmak isterken arkadan 3 kişi daha geldi, ben de kapının girişine çıktım o sırada. Baktım ağabeyime arkadan vurmaya başladı. Bir tane sakallı vardı, onu tanımıyorum, onun yanında 5 kişi daha var ki zaten görüntülerde de var. Şahısların birkaçını tanıyorum. Dükkanın yan tarafında oturuyorlar. Ağabeyim arkadan aldığı darbeyle yüzüstü yere düşerken, karşıdan gelen kişi çenesine tekme vurdu. Ağabeyim orada hareketsiz kaskatı kaldı. Görüntülerde de var, ne kavgaya girdi, ne kimseye vurdu. Ben ağabeyime bakarken de 6 kişi bana saldırdı. Bir baktım sağıma soluma kadınlar bile vurmaya başlıyordu” dedi.

“Bir terör mağduru da burada olduk”

Terörle mücadele gazisi olduğunu belirttiği halde saldırganların hışmına uğradığını ifade eden Rıza Özğan ise, “Bana arkadan öyle bir vurmuşlar ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Oraya yıkılmışım ve ondan sonra da beni tekmelemişler. Ambulans gelmiş götürmüş, hiçbir şeyden haberim yok. Çenemde kırıklar var, ameliyat olacağım ayın 28’inde. Kafada var, büyük yaralar. Güneydoğu gazisiydim. Burada da aynı şeye uğradık. Yaşadığımızın terörden hiç farkı yok. Bir terör mağduru da burada olduk” diye konuştu.

Güneydoğu’da askerlik vazifesini yaparken çıktığı bir operasyonda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçalarıyla gazi olduğunu aktaran Rıza Özğan, “Operasyona çıkmıştık. Sabah saat 08.00 sularında çıkan, 16-17 saat süren bir çatışmaydı. 1 şehidimiz, 2 yaralımız vardı. Oradan işte sol elmacık kemiğimde şarapnel parçası var, alnımda, sağ kolumda ve sol kasığımda var. Bunlar da oranın, terörün hatıraları. Onlarla yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından polise müracaatta bulunduklarını belirten Özğan kardeşler, bu onur kırıcı olayın takipçisi olacaklarını belirtti.