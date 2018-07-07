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07 Temmuz 2018 10:49

Başkent’te toplu nikah hazırlıkları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği toplu nikah töreniyle bu yıl dünya evine girecek 218 çiftin, "bir ömür evet" diyeceği gün için geri sayım başladı.

Başkent’te toplu nikah hazırlıkları başladı

07 Temmuz 2018 10:49


Hazırlıklar kapsamında gelinlik ve damatlık provalarına başlayan çiftleri toplu nikah öncesi tatlı bir telaş sardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın kıyacağı toplu nikaha ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz ve dar gelirli vatandaşların mutluluğunu paylaşmayı sürdürüyor. Her yılın rakamlarını barındıran sayı kadar Başkentli çiftin dünya evine girmesine aracı olan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 11 Ağustos Cumartesi günü Sincan Harikalar Diyarı Amfi Salonu’nda yapılacak toplu nikah töreni organizasyonu hazırlıklarına devam ediyor. Yuva kurmak isteyen çiftlere; gelinlik, damatlık ve oturma grubu da hediye eden ve düğün masraflarını üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftleri bu özel gününde yalnız bırakmayarak, her detayı düşünüyor. Provalarda gelinlik ve damatlıklar çiftlerin ölçülerine göre büyük bir özenle dikilirken, sunulan 5 farklı gelinlik modeli arasından kendi zevkine göre tercih yapan gelin adayları seçtikleri aksesuarlarla da göz kamaştırıyor. Dünya evine girecek olan dar gelirli çiftlerin nikah ve düğün masraflarını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, çiftlere ayrıca gıda ve kömür desteği de sağlıyor.


Evlenmek isteyen çiftler, ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı evlenme beyannamesi, fakirlik ilmühaberi, birer adet fotoğraf ile Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Halkla İlişkiler Bankosu’ndan 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek.




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