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06 Ocak 2017 16:30

Başkent’te toplu taşıma ücretlerinde yeni düzenleme

Başkent’te toplu taşıma ücretlerinde yeni düzenleme

06 Ocak 2017 16:30

Başkent’te toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak.
Ankara’da toplu taşımada yeni tarifeye göre tam ve aktarma ücretleri yüzde 6,3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’da tam biniş 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarım) ücretleri de 1 TL olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları aynı kaldı.
UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2,75 TL’ye çıkarılırken, indirimli biniş ücreti de yine 1,75 TL olarak uygulanacak. Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2,75 TL’ye, uzun mesafe için ise 3,15 TL’ye yükseltildi.
Transfer uygulaması hakkı bulunmayan bir binişlik 4 TL’lik kullan at bilette herhangi bir değişiklik olmazken, Esenboğa Havalimanı-Ankara arasında hizmet veren BELKO AİR’ler de 11 TL oldu.

Teleferik hattı artık ücretli
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşıma amaçlı 2014 yılından itibaren ücretsiz olarak hizmet veren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında 1 TL karşılığında ücretli olarak yolcu taşınacağını bildirdiler. Teleferik hattının ücretli hale getirilmesinde en önemli etkenin teleferik ulaşımının bazı kişiler tarafından amacının dışında kullanılmaya başlanması nedeniyle bölge halkından bu yönde yoğun talep gelmesi olduğunu kaydeden yetkililer, yeni uygulama ile yolcuların 1 TL ödeyerek Şentepe-Yenimahalle arasında teleferiğe binebileceklerini söylediler. Yetkililer, yolcuların Yenimahalle Metro İstasyonu’nda aktarma yaparak metroyla yolculuklarına devam etmeleri halinde bilet ücretinden teleferik için verdikleri 1 TL’nin düşürüleceğini söylediler. Yetkililer, raylı sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro İstasyonu’na gelen yolcuların aktarma yaparak yolculuklarına devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alınmayacağını kaydettiler.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından EGO otobüs, ÖHO, ÖTA, Ankaray ve metro yolcu taşıma tarifesinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararları doğrultusunda uygulandığını bildirdiler.
Toplu taşıma hizmetinin Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından kar amacı gütmeden zararına yürütüldüğünün altını çizen yetkililer, şunları söylediler:
“Kamu hizmeti olarak görülen ve kar amacı güdülmeyen, toplu ulaşım hizmetinde, yatırım maliyetleri ile işletme maliyetlerindeki artışlar, sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması noktasında tarife değişikliği yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. EGO olarak Ankara’da toplu taşıma ücretlerinde son 6 yıl içinde sadece iki kez tarife değişikliği yapıldı. Her iki seferde de fiyat düzenlemeleri minimumda tutulmaya çalışıldı. Son fiyat düzenlemesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılan indirimli biletlerde ise herhangi bir artış yapılmadı.”



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