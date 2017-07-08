Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Etlik Caddesi üzerinde Keçiören istikametinde seyreden 50 SG 330 plakalı otomobil, 1011 Alt Geçidi’nin çıkışında sürücüsü Oğuzhan Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen engelli bir vatandaşın kullandığı ATV’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ATV, bariyerleri aşarak karşı şeridin duvarına çarptı. Kazanın etkisiyle ATV’nin eşyaları etrafa saçılan engelli sürücü ağır yaralanırken diğer sürücü de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, araçlarını sağa çekerek yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların olayı ilgililere bildirmesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Oğuzhan Ç. ve engelli sürücü ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın şiddetiyle yola saçılan malzemelerden dolayı cadde tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.