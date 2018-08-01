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01 Ağustos 2018 03:48

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

01 Ağustos 2018 03:48


Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyir halinde olan 06 KMY 60 plakalı otomobil, Siteler kavşağına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırım üzerindeki dubaları aşan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çapıp takla attı. Hurda yığınına dönen otomobildeki Adem K. ile Begüm B. yaralandı.


Kazayı gören istasyon çalışanları hemen ilgili yerlere ihbarda bulunduktan sonra yaralıların yardımına koştu. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, kazazedeleri ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı aracın yakıt sızdıran tankına müdahalede bulundu. Ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.




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