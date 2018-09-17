Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da kavşak noktasında karşılaşan otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tınaztepe Mahallesi'nde Olgunlar Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde ilerleyen Duygu A. idaresindeki 06 BFD 991 plaklı otomobil ile Akyüz Sokak üzerinde seyreden Elif N.'nin kullandığı 54 HD 940 plakalı otomobil, kavşak noktasında çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluşurken, Elif N. ile Elfesiya S. yaralandı.

Kaza gürültüsüne gelen mahalle sakinleri, yaralıların olduğunu fark ederek 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süreliğine trafik akışı sağlanamadı. Çarpışma sonucu ağır hasar alan otomobillerden sızan yağ yola aktı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza hakkında incelemesi sürüyor.