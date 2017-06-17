Başkent’te trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aşağı Eğlence Mahallesi Ayvalı Caddesi üzerinde seyreden 06 BT 507 plakalı otomobil ile Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinden Yenimahalle istikametinde ilerleyen 34 KV 2097 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Birbirine giren iki otomobil, sürüklenerek refüjdeki tabelaya ve elektrik trafosuna çarparak durdu. Kazanın etkisiyle otomobillerin parçaları yol üzerine savrulurken araçlarda bulunan Serhat ve Samet isimli şahıslar ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

Gürültüyle sarsılan çevredeki vatandaşlar, kaza yerine gelerek yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla otomobillerin içinden çıkarıldı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Otomobillerden gaz sızıntısı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alana gelen itfaiye erleri, patlama ihtimaline karşı, araçların akümülatörlerini söktü. Polis ekipleri, kazanın etkisiyle kapanan kavşakta başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.

Kaza sesini duyarak bölgeye geldiğini söyleyen Numan Ensar Coşkun, “Biz buradaki kafede çalışıyoruz. Sesleri duyup buraya geldik. 4 yaralı vardı arabalarda ama bilinçleri yerindeydi” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.