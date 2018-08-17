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17 Ağustos 2018 22:42

Başkent’te trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Başkent’te trafik kazası: 4 yaralı

17 Ağustos 2018 22:42


Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 318. Cadde üzerinde seyir halinde olan 06 DJF 03 plakalı araç ile plakası belirlenemeyen başka bir otomobil, 318. Cadde ile 285. Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta hasar meydana gelirken, 4 kişi yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Şahıslar tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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