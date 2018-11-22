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Başkent'te trafik kazası

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alt geçit girişindeki demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alt geçit girişindeki demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden 06 DK 3185 plakalı otomobil, Gazi Alt Geçidi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı. Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü yaralanarak araç içinde sıkıştı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla noktaya polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle araçtan kopan parçalar ve cam kırıkları bulvar üzerine saçıldı. Polis ekipleri, bölgede başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemi aldı. Mevlana Bulvarı'ndan Bahçelievler yönüne dönüş varyantı, yaklaşık bir saatliğine araç trafiğine kapalı kaldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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