Başkent’te Türk Sanat Müziği rüzgarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve 18-55 yaş aralığında farklı meslek grubundan gönüllü amatörlerden oluşan TSM Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel eserler, Başkentlileri adeta nostalji yolculuğuna çıkardı. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen konseri izlemeye gelen Başkentliler, salonu tıklım tıklım doldurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Sincan Belediye Melis Üyesi Yasemin Çelik, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ve BELPA Genel Müdürü Fatih Çelik’in de katıldığı konserde seslendirilen tüm şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Başkent konsere doyacak

Alkışların hiç susmadığı konserde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Başkentlilere bir de müjde verdi. Yılmaz, Ankara’da konser sayılarının daha da artacağını, vatandaşların birbirinden renkli konser ve gösterilere doyacağını söyledi. Kent Orkestrası’nın da eşlik ettiği ve iki bölümden oluşan "Eskimeyen Şarkılar" konseri, Şef Dr. Cumhur Koca yönetimindeki 96 kişilik koro tarafından gerçekleştirildi. TSM Korosu’nun seslendirdiği “Çanakkale içinde aynalı çarşı”, “Rumeli Türküsü” ve “Fetih Marşı" türküleri de şehit ve gazilere ithaf edildi. 14 eserden oluşan konser, "Şimdi uzaklardasın”, “Veda Busesi”, “Duydum ki unutmuşsun" gibi sevilen eserlerle Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser, yoğun istek alan "Bahçevan" şarkısının iki kez seslendirilmesiyle sona erdi.