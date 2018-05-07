Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 11:03

Başkent’te Türk Sanat Müziği rüzgarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Türk Sanat Müziği Korosu’nun "Eskimeyen Şarkılar" konseri, Başkentliler tarafından büyük ilgi gördü.

Başkent’te Türk Sanat Müziği rüzgarı

07 Mayıs 2018 11:03


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve 18-55 yaş aralığında farklı meslek grubundan gönüllü amatörlerden oluşan TSM Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel eserler, Başkentlileri adeta nostalji yolculuğuna çıkardı. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen konseri izlemeye gelen Başkentliler, salonu tıklım tıklım doldurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Sincan Belediye Melis Üyesi Yasemin Çelik, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ve BELPA Genel Müdürü Fatih Çelik’in de katıldığı konserde seslendirilen tüm şarkılar hep bir ağızdan söylendi.



Başkent konsere doyacak


Alkışların hiç susmadığı konserde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Başkentlilere bir de müjde verdi. Yılmaz, Ankara’da konser sayılarının daha da artacağını, vatandaşların birbirinden renkli konser ve gösterilere doyacağını söyledi. Kent Orkestrası’nın da eşlik ettiği ve iki bölümden oluşan "Eskimeyen Şarkılar" konseri, Şef Dr. Cumhur Koca yönetimindeki 96 kişilik koro tarafından gerçekleştirildi. TSM Korosu’nun seslendirdiği “Çanakkale içinde aynalı çarşı”, “Rumeli Türküsü” ve “Fetih Marşı" türküleri de şehit ve gazilere ithaf edildi. 14 eserden oluşan konser, "Şimdi uzaklardasın”, “Veda Busesi”, “Duydum ki unutmuşsun" gibi sevilen eserlerle Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser, yoğun istek alan "Bahçevan" şarkısının iki kez seslendirilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç