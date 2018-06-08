Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 16:24

Başkent’te uyuşturucu satıcılarına darbe

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda son 10 günde 9 şüpheli yakalandı.

Başkent’te uyuşturucu satıcılarına darbe

08 Haziran 2018 16:24

Yakalanan şüpheliler tutuklandı.


Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güzelyurt ve Aktepe mahalleleri ve Kuzey Ankara TOKİ civarında bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda araçta bulunan şüphelilerin T.Ş. (26) ve H.M. (22) olduğu belirlendi. 2 şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan aramada müzik sistemi içerisine zulalanmış şeffaf poşette 500 gram eroin, bir pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Öte yandan, Bademlik Mahallesi’nde polisi görünce kaçmaya çalışan M.C. (28) elindeki siyah poşeti yere attı. Şüpheliyi yakalayan ekipler, poşette 110 gram eroin ele geçirdi. Ekipler M.C’nin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmayı genişletti. Ekipler, Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonda F.D. (24), M.C. (25) ve F.K. (26) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 690 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi. Haklarında değişik suçlardan çok sayıda kayıt bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Kardelen Mahallesi Batıkent Bulvarı’nda ise uyuşturucu madde satışı yapılan bir araç polis tarafından durduruldu. Araçtaki şüpheliler E.Ö, G.K. ve E.Ö. yakalanırken, yapılan aramada 3 gram bonzai, 3 gram eroin, satışa hazır halde paketlenmiş 21,4 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 13 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 275 lira ele geçirildi. Şüpheli E.Ö’nün Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada ise 110 gram eroin, 1 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 98 adet fişek ve av tüfeğine ait 44 adet dolu kartuş bulundu. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç