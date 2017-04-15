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15 Nisan 2017 06:10

Başkent’te uyuşturucu tacirlerinden polise silahlı saldırı

Ankara’da yüzleri kar maskeli çok sayıda kişi polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Başkent’te uyuşturucu tacirlerinden polise silahlı saldırı

15 Nisan 2017 06:10


Olay saat 04.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri kar maskeli çok sayıda uyuşturucu satıcısı şahıs, Kale Mahallesi Çay Sokak’ta Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şahıslar mahallenin ara sokaklarına kaçarak izini kaybettirdi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.


Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri, bölgede operasyon başlattı


Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Zıhlı araçlarla mahalleye giren polis ekipleri, şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevredeki boş kovanları topladı. Kale Mahallesi’nin tüm çıkış noktaları polis ekiplerince kapatıldı.


Olay hakkında soruşturma başlatıldı.




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