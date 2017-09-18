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18 Eylül 2017 15:29

Başkent’te uyuşturucu tacirlerine gözaltı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, uyuşturucu satışı ve kullanımı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent’te uyuşturucu tacirlerine gözaltı

18 Eylül 2017 15:29


Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Narko-Sokak” projesi kapsamında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki kritik bölgelerde ve ilçe genelinde uygulama gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri, özel eğitimli köpekler ve hava destekli olarak yapılan uygulamalarda, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yapıldığı tespit edilen birçok nokta kontrol edildi, şüpheli şahısların araçları, ikametleri ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.


4 farklı ikamette ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 20 adet Hint keneviri bitkisi (esrar) ele geçirildi. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen S.N ve G.N isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan uygulamalarda, durumunda şüphelenilerek durdurulan bir araç ve şüpheli şahıs üzerinde aramalar yapıldı. T.Ç isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 19 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.




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