Başkent'te vahşet

Başkent'te kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iki kediyi ayaklarını keserek öldürdü. Bu vahşete tepki gösteren hayvanseverler, sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin TBMM'den geçmesi beklenilen bugünlerde hayvanlara yönelik eziyete bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şenol Caddesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Fatma Erbaş, karşılaştığı vahşet ile beyninden vurulmuşa döndü. Erbaş, sürekli beslediği iki kediyi ayakları kesilmiş halde ölü olarak buldu. Kedilere yönelik bu eziyeti haber alan hayvanseverler olay yerinde toplanırken, polis ekiplerine de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kedilerden birinin dört bacağının, diğerinin ise iki bacağının kesildiğini gördü. Mahalle sakinlerinin ifadesini alan polis, bu vahşeti yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"O kişi tespit edilsin, ben keseceğim"

Fatma Erbaş, öldürülen kedileri sürekli beslediğini, kedileri yine beslemek için aradığını ama bulamadığını söyledi. Caddede yürürken komşularının durumu kendisine haber verdiğini anlatan Erbaş, "Bir geldim ayakları kesilmiş, şoka girdim. Bunda bir iş var dedim, arkadaşları aradım. O kişi tespit edilsin, ben keseceğim. Ben dört senedir bu hayvanlara bakıyorum. 30 kiloya düştüm, yemiyorum yediriyorum" diye konuştu.

"Kendi menfaatleri ve çıkarları için bu canlara kıyıyorlar"

Mustafa Baş ise, hayvanlara yönelik bu tür olayların aynı mahallede ilk kez yaşanmadığını belirterek, "Bundan önce de iki, üç defa kedilerin öldürüldüğünü gördük. İnsanlar, maalesef kendileri için yaşıyorlar. Diğer canlıların bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorlar. Kendi menfaatleri ve çıkarları için bu canlara kıyıyorlar. Mecliste böylesi bir yasanın görüşüldüğü bir dönemin öncesinde böylesi bir olayın yaşanması bizleri üzüyor. Burada kendi imkanlarımızla bu hayvanları yaşatmaya, beslemeye ve korumaya çalışıyoruz. Buna rağmen böylesi nahoş, üzücü olaylar yaşanıyor. Bunların son bulmasını istiyoruz. Bu yasanın da bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Bir insanın kıyımında nasıl bir ceza uygulanıyorsa hayvanlar için de aynısının uygulanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka hayvansever de "Ben, hayvanlarımızın beslenilmesini, sevgi görmesini istiyorum. Hayvanlar, insanlara yaklaşmamakta çok haklılar. Mahallemizde bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Böyle insanların da hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum" dedi.