Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 23:17

Başkent’te "Vikingler" operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Ankara’da kendilerine "Vikingler" adı veren hırsızlık zanlılarına operasyon düzenlendi.

Başkent’te

21 Haziran 2018 23:17

Operasyonda çete lideri "Viking" lakaplı Murat A.’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine "Vikingler" ismini veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yaptıkları takip sonucunda çetenin, başta Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere bazı hastane otoparklarından araç çaldığını ve parçaladıkları araçların lastiklerini Organize 88 Sanayi Sitesi’ndeki lastikçilere sattıklarını, diğer parçalarını ise Ayyıldız Sanayi Sitesi’nde bulunan bir depoda sakladıklarını tespit etti.


Şifreli dil kullanmışlar


Ekipler, başkalarının anlamaması için çetenin kendi üyeleri arasında özel bir dil kullandığını da ortaya çıkardı. Buna göre, çetenin çalınacak araca "sıva", çaldıkları araca "beton", çalıntı parçalara ise "moloz" ismi verdiğini belirledi. Bunun üzerine, "Vikingler" ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A.’nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.


Çete lideri cezaevine gönderildi


Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer çete mensuplarının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çetenin çaldığı araçlar içerisinde Hollanda’da çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu öğrenildi.


Ekipler hırsızlara göz açtırmıyor


Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu yılın ilk beş ayında 150 oto hırsızlık olayını aydınlattı. Alınan bilgiye göre alınan önlemler ve yürütülen operasyonlar sonucunda, Ankara’da oto hırsızlık olaylarında geçen yıla göre yüzde 60’lık düşüş sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç