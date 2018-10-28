Başkent'te Vosvoslar ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ankara'da Vosvos severler, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Cumhuriyet Konvoyu" etkinliğinde bir araya geldi.

Vostemankara Vosvos Kulübü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü vesilesiyle "Cumhuriyet Konvoyu" düzenlendi. Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen Vosvos sahipleri, Hipodrom Caddesi'nde bir araya geldi. Pazar gününü güzel ve anlamlı bir etkinlikle değerlendiren Vosvos sahibi aileler, çocukları ile güzel havanın da tadını çıkardı. Eşi ve oğlu Atahan ile birlikte etkinliğe katılan Emre Balyemez, Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 95'nci yılı olduğunu anımsatarak, bir gün önceden böylesi bir etkinlikle kutlamak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi. Balyemez, etkinliğe her sene katıldıklarını belirtti.

Eşi Burcu Balyemez de ailece Vosvoscu olduklarını ve Vosvosları çok sevdiklerini ifade ederek, "Böyle organizasyonlardan da çok büyük keyif alıyoruz. Vosvoscular zaten böyle sosyal sorumluluk projeleri ve milli gün ve bayramlarda düzenledikleri etkinliklerle meşhurdur. Hemen hemen her ilde böyle etkinlikler düzenleniyor, bizler de katılmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Vosteamankara Vosvos Kulübü yönetiminden Eren Dalagan ise, İHA muhabirine etkinlikle ilgili bilgi verdi. Sosyal bir kulüp olduklarını belirten Dalagan, valilik ve emniyetin verdiği izinle "Cumhuriyet Konvoyu" düzenlediklerini söyledi. Yoğun katılım olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dalagan, "Vosvos kulüpleri tüm Türkiye bu etkinliği gerçekleştiriyor, biz de Vosteamankara olarak gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin coşkusuyla araçlarımızı bayraklarımızla süsleyip Ankara sokaklarında gezmek bizim için büyük bir tutku. Herkes aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren geldi, zaten kulübümüzün amacı aile ortamı kurmak" diye konuştu.

Polis korteji eşliğindeki konvoy, şehir gezisinin ardından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Park Center'da son buldu.