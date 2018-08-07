Başkent’te yamaçsız yamaç paraşütü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş Göleti’nde bir araya gelen paraşüt eğitmenleri, otomobilin arkasına bağlanan bir vinç sistemi ile yamaçsız yamaç paraşütü yaptı. Yamaçtan atlanarak değil, yerden yükselerek yapılan yöntem, eğitimlerin yanı sıra yükseltilere, tepelere, yamaçlara ihtiyaç duymadan paraşüt sporu yapmaya da imkan veriyor.

1995’ten beri yamaç paraşütü pilotu olan Emre Kargın, "Bu sene yamaç paraşütü uçuş okulumuz ‘Glide Anatolia’ için Avrupa’dan ithal ettiğimiz vinç sisteminin test uçuşlarını yaptık biraz önce. Litvanya’dan gelen dostumuzla birlikte iki gündür yaptığımız modifikasyonları test ettik, uçuşlar yaptık. Ticari uçuşlar için kullanılan örnekleri var ama Türkiye’de eğitim için kullandığımız ilk sistem bu. Bugün de hem ‘Tandem’ hem de ‘Single’ test uçuşlarımızı gerçekleştirdik ve Türkiye’de buraya gelip bizi ziyaret etmek isteyen, vinç uçuşu yapmak isteyenler için de uygun olduğunu gördük ve bundan sonra eğitimlerimize bu sistemle devam edeceğiz" dedi.

"Sistemin ana bileşenlerinden biri yamaç paraşütüdür. Normalde, geleneksel olarak yamaç paraşütünün kalkış yöntemi uygun yamaçlardan, tepelerden ya da dağlardandır. Bu sistem de aslında Avrupa’da dağlık olmayan bölgelerde, kalkış irtifası olduğu için geliştirilmiş bir sistem" diyen Kargın, "Bu gördüğünüz gölün etrafında büyük bir yükselti yok ve biz, göl üzerinde yamaç paraşütünde başımıza gelebilecek tehlikeli manevraları test ediyoruz, bu tamamen bir emniyet eğitimi. Bu eğitim için genelde Muğla Ölüdeniz’e, Antalya Kaş’a gidilir ancak Ankara’dan oraya gidip gelmek, oradaki hava trafiğinde yer almak oldukça zor ve külfetli olduğu için Ankara’ya böyle bir sistemi getirerek kullanmaya başladık" dedi.

Vinç ile yerden bin 200 metreye

Ankara’da çok uzun yıllardır Ayaş ve Gölbaşı bölgesinde yamaç paraşütü yapıldığına değinen Kargın, "Vinçle bir saatte 10 paraşütçüyü kaldırıp 500 metre civarlarına bırakabiliyoruz, biraz daha sayıyı azalttığımızda bir paraşütçüyü bin 200 metre yüksekliğe kadar tırmandırabiliyoruz. Ankara’da böyle bir dağ yok" ifadesini kullandı.

Eğitimde ilk: Bu sistemle tehlike manevralar denenecek

Ankara’nın yamaç paraşütü yoğunluğu bakımından Türkiye’de birinci sırada olduğunu söyleyen Kargın, vinç sisteminin İç Anadolu’da bir ilk olduğunu dile getirdi. Vinç sisteminin eğitim amaçlı olarak da ilk kez kullanıldığını belirten Kargın, "Başka ilkler de gelecek. Çok tehlikeli manevralar eğitimi dediğimiz ‘SIV’ eğitimini de Türkiye’de ilk defa yapacağız. Türkiye’de daha önce hiç denenmedi, hiç yapılmadı" şeklinde konuştu.

Vinç sisteminin tasarımcısı Aureus Andreluinas ise "Bu sistem, yamaç paraşütleri ve yelken kanatları için ‘Pay Out’ ya da ‘ipin salındığı vinç sistemi’ olarak geçiyor. Arabanın arkasında bağlı olan bu sistem, arabanın enerjisiyle hareket ettiği için büyük bir ip yumağı bulunuyor. Biz, bu ipi salıyoruz. Bu salımı kontrol etmek için tambur sistemi var, bunu kontrol etmek için de büyük bir fren sistemi var. Arabanın enerjisi ne olursa olsun, araba hızlansa da yavaşlasa da biz onu bir kontrol sistemiyle yavaşlatıyor veya hızlandırıyoruz. Dolayısıyla, paraşütçü kendi üzerinde sabit bir yük hissediyor" dedi.

"Düz, engelsiz yollar gerekiyor"

Sistemin güvenliğinin Alman otoritesi sayılan DHV’de test edilmiş ve sertifikalanmış olduğunu belirten Andreluinas, sistem güvenliğinde pilotun eğitiminin kalitesi ve operatörün dikkatinin öneminin altını çizdi.

Andreluinas, sistemin kullanım şartlarıyla ilgili olarak ise "Yolda kasisler, engeller ya da taşlar güvenlik seviyemizi azaltıyor. Arabayı kasislere düşürmemekle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Düz, problemsiz bir yol olması, güvenliği arttıran bir etken. İniş alanında ya da vincin hareket ettiği doğrultu boyunca da yüksek ağaç, bina ya da yüksek gerilim hattı gibi engellerin de olmaması gerekiyor. Düz, engelsiz yollar gerekiyor, böyle olduğunda dünyanın her yerinde yapılabiliyor" ifadelerini kaydetti.

İki adımda havada

Vinçle yapılan uçuşla ilgili bilgiler de veren Andreluinas, "Pilotun kullandığı paraşütün tipine ve rüzgar koşullarına bağlı olarak pilotun koştuğu mesafe değişiyor. Bütün şartlar uygunsa iki adımda havada olabiliyoruz" dedi.

"’Vinç sistemi’ dediğimiz makine sayesinde, aslında bugün de yamaç paraşütü yaptık. Sadece, yamaca ihtiyaç duymadık" diyen Paraşüt Eğitmeni Ali Es, "Bu sistem, özellikle Hollanda’da ve Litvanya’da dağ olmadığı için çok gelişmiş bir sistem. Litvanya’da bir firmayla beraber çalışıp bu sistemle yapılan uçuşları tanıtıyoruz” şeklinde konuştu.

Es, vinç sisteminin dağdan kalkıştan daha kolay ve daha az riskli olduğunu da kaydetti.