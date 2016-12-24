Başkent’te yangın

ANKARA (İHA) – Ankara’da sabah saatlerinde 3 kişinin yaşadığı apartman dairesi alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1589-1 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Evde bulunan 3 kişi son anda yangını fark ederek kendilerini dışarı attı.

Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı olmaması sevindirdi.