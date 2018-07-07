Başkent’te yazın keyfi Kuğulu’da çıkıyor

Çankaya’nın en renkli ve köklü parklarından biri olan Kuğulu Park, 7’den 77’ye herkese kucak açıyor.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozanpark, İsmet İnönü Parkı, Zafer Park, Uğur Mumcu Parkı ve Kuğulu Park olmak üzere Çankaya Belediyesinin parkları sıcak havalarda vatandaşların uğrak yeri oldu. Kentin göbeğinde yer alan ve Başkent Ankara’nın en eski parklarından biri olan Kuğulu Park da kuğuları, gölgesi geniş ağaçları ile yaz aylarında tercih edilen yerlerin başında geliyor. Şehrin tam merkezinde ve nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu bir konumda olması nedeniyle diğer parklardan ayrılan Kuğulu Park gündüz ve gece vatandaşlarla dolup taşıyor.

Ankara’nın en eski parklarından olmasına karşın Çankaya Belediyesinin düzenli bakımı ile güzelliğini her zaman koruyan Kuğulu Park, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Genç, yaşlı herkesin gönlünce eğlenip dinlenme imkanı bulduğu, çocukların oyun alanında oyunlar oynayabildiği Kuğulu Park, yeşil dokusu, kuğuları, ördekleri ve şelalesi ile Ankaralıların ikinci adresi olmaya devam ediyor.