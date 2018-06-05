Başkent’te yeni otobüs hatları

Başkentliler, "547 Topçu Mahallesi-Elvan Mahallesi-Piyade Mahallesi-Ulus-Sıhhiye", "559 YHT Eryaman Garı-Fatih-Eryaman”, “360 Mutlu Caddesi-Okullar Caddesi-Dikimevi", "328 Bahçelerüstü TOKİ-Gülveren Mahallesi-Orhaneli Caddesi-Arif Yıldız Caddesi-Dikimevi", "582 Koru Metro İstasyonu-Şehitali Mahallesi" ve "198 Gölbaşı Hacılar Mahallesi-AŞTİ-Ulus" hatlarıyla ilk kez seyahat edecek.

Topçu Mahallesi-Elvan Mahallesi-Piyade Mahallesi-Ulus-Sıhhiye hattında hizmet vermeye başlayacak olan “547 numaralı” otobüs hattı, günde 5 sefer yapacak. Vatandaşlar, 06.30, 07.00, 13.00, 16.30 ve 18.00 saatlerinde Elvankent hareket noktasından seferlere başlayacak olan otobüsleri kullanmaya başlayacak.

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı hat taleplerini tek tek değerlendirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın, oluşan ihtiyaca göre yeni hatların devreye sokulması talimatının ardından özellikle en çok talebin geldiği 6 hattan biri olan "559 numaralı" YHT Eryaman Garı-Fatih-Eryaman hattında her gün 13 sefer yapılacak. Bu hattı kullanan Başkentliler, BAŞKENTRAY’a da entegreli şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Toplu ulaşım ağını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunacağı bir diğer hat ise Mutlu Caddesi-Okullar Caddesi-Dikimevi güzergahında çalışacak olan “360 numaralı” otobüs hattı olacak. Günde 12 seferin yapılacağı hat hafta içi kullanılabilecek. Mutlu Caddesi-Okullar Caddesi-Dikimevi hattını kullanan yolcular 75 dakika içerisinde ANKARAY’a, ANKARAY’dan da 360 Mutlu Caddesi-Okullar Caddesi-Dikimevi hattına ücretsiz aktarma yapabilecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cebeci İstasyonu’ndan BAŞKENTRAY’a 75 dakika içerisinde gerçekleştirilen tam transfer ücretinin 1 lira, öğrenci transfer ücretinin ise 25 kuruş olacağı bildirildi.

Bahçelerüstü TOKİ hareket noktasından hareket edecek “328 numaralı” yeni otobüs hattında seferler saat 06.25’te başlayacak,18.00’de sona erecek. 328 numaralı otobüs hattı, günde 12 sefer gerçekleştirerek, Başkentlilere hafta içinde hizmet verecek. 328 numaralı hattı kullanan yolcular da, 75 dakika içerisinde ANKARAY’a ücretsiz aktarma yapabilecek.

Şehitali Mahallesi sakinlerinin Koru Metro İstasyonu bağlantılı ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla da hizmete girecek olan “582 numaralı” Koru Metro İstasyonu-Şehitali Mahallesi hattı ise hafta içi ve Cumartesi günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ulaşım hizmeti sağlayacak.

Diğer 5 yeni hatla birlikte eş zamanlı olarak seferlere başlayacak olan “198 numaralı” Gölbaşı Hacılar Mahallesi-AŞTİ-Ulus hattı da bu güzergahta olan yolcu yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.