Başkent’te yer gök kırmızı beyazdı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara’nın birçok noktasında programlar düzenlendi.

Başkent’te ilk anma programı Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’nde yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Şehitler Millet Camii’nde dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği Millet Camii’nde düzenlenen “Hatm-i Şerif Merasimi”nde ise Başkentlilerle birlikte dualar okuyan Başkan Tuna daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılan “15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” adlı fotoğraf sergisini de gezdi.

Başkan Tuna, hain darbe girişiminde bombalanan noktalardan biri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen anma törenine de katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Tuna, şehit olan emniyet görevlilerin fotoğraflarının önüne kırmızı karanfil bıraktı. Emniyet müdürlüğündeki törende konuşan 15 Temmuz gazisi Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Halkın gücü, hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir”

Ayrıca Ankaralılar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde ellerinde Türk bayraklarıyla Kızılay Milli İrade Meydanı’nı doldurdu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve çok sayıda milletvekilinin de katıldığı, Kızılay Milli İrade Meydanı’nı dolduran Başkentlilere seslenen Meclis Başkanı Yıldırım, “Darbeye karşı dimdik duran Ankaralılar, darbe girişimini bozguna uğratan Seğmenler, Türkiye’nin demokrasi meydanına hoş geldiniz” dedi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz o geceki cesaretleriyle, duruşlarıyla bir destan yazdılar. Her zaman kalbimizde müstesna yerlerini korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz’da şehitlerimizi yad etmeye devam edeceğiz. Coşkuyla söylenen özgürlük türkülerinin gerçek bestekarı aslında aziz milletimizin ta kendisidir. 15 Temmuz, bu aziz milletin hangi karanlık güce dayanırsa dayansın iradesinin esir alınamayacağını bir kez daha cümle aleme göstermiştir. Demokrasi kahramanımız, şimdi de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı bayrak için yürüdüğünde bu millet de yürüdü arkasından. Halkın gücü, hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını cümle aleme ilan ettik. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar hak ettikleri cezayı alıyorlar, almaya da devam edecekler. Bu darbenin bu alçak kalkışmanın arkasında olanlar ve üst akılları da dünya alem bilsin, ortaya çıkaracağız. FETÖ’nün, darbecilerin başından da bunun hesabını mutlaka soracağız. Bugünkü Türkiye, 15 Temmuz gecesinden çok daha güçlüdür.”

“Dünya şaşırdı, serseme döndü”

Türk milletinin darbe girişimine gösterdiği dirence tüm dünyanın şaşırdığını vurgulayan Tuna, “Gazi Ankara’nın gazi evlatları” sözleriyle başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Ankara’nın her yerinde vatandaşlarımız, siyasi görüşü ne olursa olsun omuz omuza verip hainlerin ihanet girişimine ‘dur’ dedi. Bu hainler darbe değil, işgal girişiminde bulundular. Yurtdışındaki işbirlikçileriyle bunu yaptılar ama bir şeyi unuttular; bu milletin vicdanını, ferasetini, şehit evlatları, şehit torunları olduğunu unuttular, hesaba katamadılar. Dünya buna şaşırdı, dünya serseme döndü. Dinimizi istismar etmeye çalıştılar ama bu millet dinine sahip çıktı. Cenabı Allah bu millete İslam dinini ilelebet payidar kılmayı nasip etti. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burada gösterdiğiniz bu coşku, bu ruhun asla ölmeyeceğini de tüm dünyaya gösteriyor. 15 Temmuz’u bu şanlı direnişi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Birlik mesajları verdiler

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileriyle devam eden anma programına Başkan Tuna’nın davetiyle katılan eski ve yeni ilçe belediye başkanları da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şehit aileleri ile gazilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlattığı gecede, o geceye ait görüntüler, meydana kurulan ekranlara yansıtıldı.

Başkan Tuna, Türk bayraklarını hiç indirmeyen Başkentlilerle birlikte Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyerek, şehitler için dua etti. Saatler 00:13’ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de aynı anda okunan Sela sesleri, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda da dinlendi.