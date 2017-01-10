Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 20:42

Başkent’te yerel gazeteciye saldırı

Başkent’te yerel gazeteciye saldırı

10 Ocak 2017 20:42

Ankara’da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci Güven Hafızoğlu’na maskeli kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Olay, saat 23.45 sıralarında Polatlı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan Güven Hafızoğlu, Gazi Mahallesi Baykal Sokak’ta otomobilini park edip evine gittiği sırada Atatürk İlkokulunun yanında maskeli kişilerin saldırısına maruz kaldı. Aldığı tekme ve yumruk darbelerinin ardından yerde baygın halde yatan Hafızoğlu’nun yardımına mahalle sakinleri yetişti. Hafızoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından Polatlı Devlet Hastanesine götürüldü.
Gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Hafızoğlu, “Ben şu anda tehdit altındayım. Her an iş yerime, şahsıma veya aileme saldırı söz konusu olabilir. Saldırıyı birilerinin beni susturması için yaptırdığına inanıyorum. Yapanların en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyorum” dedi.
Polis, olay hakkında inceleme başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç