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31 Aralık 2016 11:55

Başkent’te yılbaşı önlemleri alındı

Başkent’te yılbaşı önlemleri alındı

31 Aralık 2016 11:55

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerekli tüm önlemleri aldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi, 7/24 çalışan birimlerini takviyelerle güçlendirerek, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edecek.
EGO otobüsleri, metro ve Ankaray seferlerinin saatlerinde herhangi bir değişik yapılmadı. Gıda malzemeleri üreten ve satan iş yerlerinde denetimlerini artıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, takviye ekiplerle denetimlerini sürdürmeye devam edecek.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, buzlanma ve kar yağışına karşı, yolların açık olması için alınan önlemlerin devam edeceğini açıklarken, İtfaiye Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekipleri, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için gece boyunca görev başında olacak.
ALO 153 Mavi Masa Birimi de yılbaşı gecesi sabaha kadar vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirerek, çözümü için ilgili birimlere aktaracak. Yılbaşı gecesi ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda, vatandaşlar, tüm birimler için ALO 153 Mavi Masa hattını arayabilecek.



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