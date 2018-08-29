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29 Ağustos 2018 16:31

Başkent’te zehir tacirine darbe

Ankara’nın Güdül ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Başkent’te zehir tacirine darbe

29 Ağustos 2018 16:31


Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Güdül ilçesinde S.Ö. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Zanlının adresinde yapılan aramalarda; 600 gram esrar, 25 gram plaka esrar, 150 gram kenevir tohumu, 8 adet esrar sarılı sigara, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 85 adet 9 mm fişek, 92 adet 7.65 mm fişek,1 adet 6.35 mm fişek, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


S.Ö. uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.




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