Başkent’te zehir tacirine darbe

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Güdül ilçesinde S.Ö. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Zanlının adresinde yapılan aramalarda; 600 gram esrar, 25 gram plaka esrar, 150 gram kenevir tohumu, 8 adet esrar sarılı sigara, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 85 adet 9 mm fişek, 92 adet 7.65 mm fişek,1 adet 6.35 mm fişek, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

S.Ö. uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.