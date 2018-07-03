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03 Temmuz 2018 10:21

Başkent’te zehir tacirlerine darbe

Başkent’te zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Başkent’te zehir tacirlerine darbe

03 Temmuz 2018 10:21


Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Y.O. isimli şahsı Çankırı Caddesi Giriş Sokak üzerinde takibe aldı. Şüphelinin bir kaç kişi ile görüştüğü görülmesi üzerine gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 0.65 gram eroin maddesi ele geçirildi. Zanlı yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi Ç.M. ve O.P. isimli şahıslardan aldığını belirtmesi üzerine şüpheliler Ömer Halisdemir Bulvarı Derme Sokak kesişiminde yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 22.90 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler ile yapılan ön mülakatta uyuşturucu maddeyi Karapürçek bölgesinde H.A., H.İ. ve H. H.T. isimli şahıslardan temin ettiklerini itiraf etti. Polis ekipleri, bahse konu şahısları yakalayarak içinde bulundukları otoda ve üzerilerinde yapılan aramada, 9 paket halinde 31.70 gram eroin maddesi ele geçirdi.


Polis sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan O.P. ve H.H.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.




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